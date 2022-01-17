В Казахстане за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 6 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за сутки 15 января от коронавируса и пневмонии умерли 6 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что у четырех пациентов был положительный тест на коронавирус, у двух - отрицательный.

На 17 января лечение от КВИ продолжают получать 77 тыс. 474 человека (75 тыс. 856+ и 1 тыс. 618-), из них в стационарах лечатся 6 тыс. 986 пациентов, на амбулаторном уровне – 70 тыс. 488.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 275 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 82;

- на аппарате ИВЛ – 52.

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