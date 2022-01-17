Экс-банкир Мухтар Аблязов пообещал продолжить организацию протестов в Казахстане

Мухтар Аблязов

CentralAsia (KZ) - Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов, проживающий во Франции, заявил в интервью РИА Новости, что разработал план смены власти в Казахстане, хочет быть премьером страны и намерен попросить помощи у Запада.

«Мы разработали план, мы добьемся смены режима. Я прилечу и буду возглавлять временное правительство Казахстана сроком на полгода. После этого будут объявлены выборы. Если наша партия победит на этих выборах, то тогда я стану легитимным премьер-министром. Должности президента не будет. Мы ликвидируем эту должность», — сказал он.

По словам финансиста, он планирует вернуться в республику, хотя заочно приговорен к пожизненному заключению за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году. Он не исключил, что это произойдет в ближайшее время.

Аблязов также планирует заручиться поддержкой западных лидеров.

«Мы будем обращаться. Я сейчас выступаю публично на французском телевидении. Я обращался лично к Макрону. Я предостерег западные страны, что если они будут занимать выжидательную позицию, то Центральная Азия это покруче будет котел, чем в Афганистане», — добавил собеседник агентства.

Политик отметил, что сейчас постоянно проживает во Франции. В другие страны он не выезжает, опасаясь преследования со стороны казахстанских властей.

На родине суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА Банка, ущерб превышает 7,5 млрд долларов. Возглавляемое им незарегистрированное движение «Демократический выбор Казахстана» признано в республике экстремистской организацией. Кроме того, его заочно приговорили к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году. В 2019 году банкир был инициатором крупных протестных акций в день президентских выборов.

В первые дни 2022-го в Казахстане протесты из-за роста цен на топливо переросли в массовые беспорядки. Люди вышли на улицы, начались столкновения с силовиками и мародерство, есть жертвы и пострадавшие с обеих сторон. На территории страны ввели режим ЧП, правительство отправили в отставку. Президент Касым-Жомарт Токаев распорядился организовать регулирование отпускных цен на топливо, назвал происходящее актом внешней агрессии и обратился за помощью к партнерам по ОДКБ.

Члены организации на время беспорядков направили в республику коллективные миротворческие силы, которые занимались охраной административных и дипломатических зданий и помогали местным военным поддерживать правопорядок. В четверг, 13 января, объявили об успешном завершении миссии ОДКБ, сейчас миротворцы возвращаются из Казахстана.

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