Врач рассказал об опасном для сердца завтраке

CentralAsia (CA) - Гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал привычный для многих завтрак в виде бутербродов с маслом и сыром опасным для здоровья, передает РИА Новости.

Врач отметил, что слишком большое количество съеденных бутербродов перегружает поджелудочную железу. В итоге есть риск развития панкреатита, поскольку при избытке жирной пищи может произойти заброс желчи в протоки этого органа.

Кроме того, подобный перекус способен навредить сердечно-сосудистой системе.

«Чем больше едите животного жира, тем выше уровень холестерина и триглицеридов в крови, тем быстрее развивается атеросклероз. Атеросклеротические бляшки блокируют кровоток в сердце — так в гости приходит ишемическая болезнь сердца: стенокардия и инфаркт», — заявил медик.

В то же время, по мнению Вялова, совсем отказываться от бутербродов с сыром и маслом не нужно: главное в рационе — сочетать животную пищу с растительной.