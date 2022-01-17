В Узбекистане объяснили, почему ввели экспресс-тестирование на коронавирус в аэропортах

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане ранее в соцсетях распространился видеоролик, на котором запечатлены споры пассажиров с сотрудниками аэропорта из-за экспресс-тестирования прибывающих в страну. На ситуацию отреагировали в Службе санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья респулики, обосновав необходимость данной меры.

Как отметили в СЭС Узбекистана, за последние 10 дней количество выявляемых ежедневно случаев коронавируса в Узбекистане выросло в восемь раз. В связи с этим было принято решение ввести экспресс-тестирование в международных аэропортах, на железнодорожных вокзалах и автомобильных пунктах пропуска на границе, дабы уменьшить риск распространения инфекции.

«Как видите, вирус выявляется и у людей, сдавших ПЦР-тест. Это говорит о том, что заболевание становится «хитрее», приобретая скрытую форму. В такой ситуации прохождение экспресс-теста на антиген каждым гражданином, прибывшим в нашу страну, — это самый верный путь», — ответили специалисты на вопрос о повторной сдаче теста.

Кроме того сообщается, что стоимость теста в $5 является самой низкой в мире. Для студентов предусмотрена 50% скидка, а люди с инвалидностью могут сдать тест бесплатно. Временный порядок послужит оперативному выявлению граждан, имеющих коронавирус, их лечению и предотвращению распространения инфекции.

Также в случае подтверждения инфекции в зависимости от состояния здоровья прибывшие направляются на домашнее лечение или в больницу. Тем, кто должен получить лечение дома, бесплатно выделяются лекарства.

Штамм «омикрон» обнаружили в Узбекистане 7 января. Общественности об этом стало известно 9 января. Для точного ответа была проведена консультация с зарубежными специалистами, из-за чего официальное заявление сделали на два дня позже.

Кроме того, в Узбекистане пока не будет жесткого карантина. Также граждан без медицинских масок не будут привлекать к ответственности и штрафовать. С ними будет проведена разъяснительная работа, им будут бесплатно раздавать маски.