Отключение электроэнергии наглядно демонстрирует, какое влияние имеет Узбекистан на Афганистан, - СМИ

CentralAsia (UZ) - Таджикистан, Узбекистан заключают сделки с талибами, но с опаской поглядывают в сторону границы, пишет издание Eurasianet.org.

Однако, отключение электроэнергии наглядно демонстрирует, насколько сильное влияние имеет Узбекистан на своего проблемного соседа на юге.

Тем временем Таджикистан вновь выражает обеспокоенность по поводу тысяч боевиков, которые якобы скапливаются на афганской стороне у его южной границы.

«Талибан» утверждает, что это неправда, но все настойчивее заявляет о своем желании вернуть из Таджикистана и Узбекистана военные самолеты, которые были вывезены во время захвата ими Кабула.

На фоне недружественных высказываний по поводу самолетов со стороны самопровозглашенного эмирата внезапно были прекращены поставки электроэнергии из Узбекистана. По словам афганских инженеров, это произошло из-за технической неисправности, но небольшая заминка, возможно, заставила Кабул призадуматься над тем, что не стоит раздражать полезных соседей.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон воспользовался возможностью во время состоявшейся 10 января видеоконференции глав стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности, чтобы напомнить своим коллегам об опасностях, которые, по его мнению, ему угрожают. Заявленной целью внеочередной встречи лидеров было обсуждение ситуации в Казахстане, но Рахмон попытался донести мысль о том, что существуют и другие источники нестабильности, которые необходимо учитывать.

«Нас крайне волнует тот факт, что на территории Афганистана укрепляются и позиции боевиков ИГИЛ, особенно его филиалов. В целом, по данным наших спецслужб, количество лагерей и центров по подготовке террористов на границах […] в северо-восточных провинциях Афганистана насчитывает свыше 40, а их численный состав достигает более 6 тысяч боевиков», – цитируют Рахмона РИА Новости.

Затем Рахмон заговорил о смежной, но, судя по всему, отдельной проблеме. По его словам, существует необходимость в совместной международной инициативе для решения того, что он обозначил как растущую проблему конфликтов у таджикско-афганской границы между группировками внутри самого движения «Талибан».

«За последнюю неделю только в одном районе было убито более 11 человек и более 18 человек [получили ранения], – сказал Рахмон на заседании ОДКБ. – Поэтому нам необходимо создать пояс безопасности вокруг Афганистана».

Таджикистан и раньше предупреждал об угрозах по ту стороны границу, но не всегда его слова вызывали доверие. Хотя представители министерств обороны Таджикистана и России неоднократно предупреждали о том, что в северных районах Афганистана собираются многие тысячи боевиков «Исламского государства», находящиеся в состоянии боевой готовности, они редко считают нужным объяснять, почему в итоге они никогда массово не переходят границу.

Официальный представитель возглавляемого талибами режима в Афганистане Сухейль Шахин, по некоторым сведениям, опроверг предположения о каких-либо столкновениях на северной границе страны.

«Конечно, проходят какие-то демонстрации, люди этим занимаются, но речь не идет о столкновениях», – цитирует его РИА Новости.

«Талибан» также отверг другое утверждение Рахмона – о расположенных на границе учебных лагерях «Исламского государства».

«Исламский Эмират заверяет все соседние страны, с наших границ не исходит никакая опасность. Ни одной стране, включая Таджикистан, с нашей территории ничто не угрожает», – написал в Twitter Билал Карими, заместитель пресс-секретаря правительства талибов.

Другие группировки «Талибана» придерживаются менее миролюбивого тона в общении с соседями Афганистана.

Исполняющий обязанности министра обороны Афганистана Мохаммад Якуб потребовал от Таджикистана и Узбекистана вернуть военные самолеты, за штурвалами которых вылетели из страны военнослужащие, сбежавшие во время захвата Кабула талибами.

«Возможно, мы относительно слабее наших соседей, но мы не трусы, мы составим опись каждой запчасти с наших самолетов и вертолетов, – процитировали Якуба СМИ 11 января. – Я со всем уважением прошу их вернуть наши самолеты и вертолеты и больше не испытывать наше терпение».

По имеющимся данным, из 164 самолетов, находившихся в распоряжении правительства до перехода власти в руки талибов, остался только 81. Предполагается, что большинство из них были вывезены в Таджикистан и Узбекистан.

Между тем 12 января прекратилась подача электроэнергии из Узбекистана в Афганистан. Официальные лица настаивают на версии о сбое в системе.

«Из-за технических проблем, возникших на электростанции «Марджан» в Узбекистане, экспорт электроэнергии в Афганистан сократился на 60% без предварительного уведомления», – говорится в заявлении афганской государственной энергетической компании Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS).

Поставки были восстановлены на следующий же день.

«С 7 утра импорт электроэнергии из [Узбекистана] ... вернулся к нормальным значениям», – говорится в заявлении DABS.

Вполне возможно, что случившееся – случайное совпадение, но отключение электроэнергии наглядно демонстрирует, насколько сильное влияние имеет Узбекистан на своего проблемного соседа на юге.

В 2019 году Узбекистан подписал соглашение с DABS на поставку 6 млрд кВт.ч электроэнергии ежегодно в течение 10 лет на условиях «бери или плати».

Афганистан также находится в зависимости от Таджикистана, несмотря на открыто враждебную позицию последнего по отношению к режиму талибов. В декабре глава DABS Хафиз Мохаммад Амин отправился в столицу Таджикистана Душанбе с тем, чтобы подписать соглашение на сумму $69 млн о поставке Таджикистаном в Афганистан полутора миллиардов киловатт-часов электроэнергии в 2022 году.

Вопрос в том, сможет ли Кабул позволить себе оплатить все эти счета. В своем октябрьском репортаже частное афганское издание Tolo News сообщило, что на тот момент задолженность Афганистан за электроэнергию перед соседними странами все еще составляла $62 млн.