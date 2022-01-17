экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Алматы отменили крещенские купания

CentralAsia (KZ) -  В Алматы, Казахстан отменили традиционные крещенские купания и ночные богослужения с 18 на 19 января, передает Tengrinews.kz.

В пресс-службе Алматинской епархии Русской православной церкви в Казахстане сообщили, что 19 января в городе не планируется проводить традиционные крещенские купания из-за роста заражаемости коронавирусом в городе и перехода в «красную» зону. Также не будут проводиться ночные богослужения в ночь на 19 января.

При этом во всех храмах города утром 19 января состоятся богослужения и освящение воды. Прихожан при этом просят не забывать про масочный режим и ограничения по числу людей в храмах.

«Где это возможно, освященную воду будут раздавать на улице, где нет - то в храме. В течение следующей недели каждый желающий сможет в храмах набрать освященной воды, поэтому просим не создавать ажиотаж», - сообщил представитель пресс-службы митрополии протоирей Евгений.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В ходе беспорядков было похищено 1347 единиц оружия, – глава полиции Алматы
  • В аэропорту Украины задержали трех граждан Узбекистана с поддельными паспортами Болгарии
  • Узбекистан временно закрыл наземную границу с Казахстаном из-за «омикрон»-штамма


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com