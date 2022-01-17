В Алматы отменили крещенские купания

CentralAsia (KZ) - В Алматы, Казахстан отменили традиционные крещенские купания и ночные богослужения с 18 на 19 января, передает Tengrinews.kz.

В пресс-службе Алматинской епархии Русской православной церкви в Казахстане сообщили, что 19 января в городе не планируется проводить традиционные крещенские купания из-за роста заражаемости коронавирусом в городе и перехода в «красную» зону. Также не будут проводиться ночные богослужения в ночь на 19 января.

При этом во всех храмах города утром 19 января состоятся богослужения и освящение воды. Прихожан при этом просят не забывать про масочный режим и ограничения по числу людей в храмах.

«Где это возможно, освященную воду будут раздавать на улице, где нет - то в храме. В течение следующей недели каждый желающий сможет в храмах набрать освященной воды, поэтому просим не создавать ажиотаж», - сообщил представитель пресс-службы митрополии протоирей Евгений.

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