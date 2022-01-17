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Число суточных заражений COVID-19 в России превысило 30 тыс.

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России зарегистрировано 30 тыс. 726 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 5 018 (16,3%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 млн 834 тыс. 260 случаев (+0,28%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 246,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 404 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 939 тыс. 507 человек.

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