В России за сутки от коронавируса скончались 670 человек

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 670 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 67 и Санкт-Петербурге — 65.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 321 тыс. 990 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 10,8 млн, из них выздоровели — 9,8 млн, под медицинским наблюдением остается 939 тыс. 507 пациентов.