На юге Узбекистана открыли новое месторождение газа и газового конденсата

CentralAsia (UZ) - Новое месторождение с прогнозируемыми запасами в 4 млрд куб. метров газа и 64 тыс. тонн газового конденсата открыто на ликвидированной скважине «Янги Арик-1» в Кашкадарьинской области Узбекистана, 17 января сообщает пресс-служба компании Epsilon (EDC).

«17 января т. г. после проведения восстановительных работ на ликвидированной скважине «Янги Арик-1» получен промышленный приток углеводородов 100 тыс. куб.м газа в сутки, что подтверждает открытие нового месторождения», - сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что работы по увеличению объемов добычи на скважине продолжаются.

Сообщается, что от скважины будет проложен газопровод. До 10 февраля 2022 года планируется завершить прокладку газопровода длиной 17 км и диаметром 168 мм. Газ направят на нужды населения.

Все работы по прокладке газопровода ведутся с соблюдением санитарно-эпидемиологических и экологических требований.

Ранее сообщалось, что Узбекистан прекратил экспорт газа и направил его на собственные нужды, включая потребности населения.