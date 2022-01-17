Посольство Казахстана ответило на вопрос о пребывании Назарбаева в ОАЭ

CentralAsia (KZ) - Посольство Казахстана в ОАЭ не подтвердило РИА Новости информацию о пребывании первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в этой стране, указав на сообщения его пресс-службы, согласно которым Назарбаев находится в Казахстане.

«Согласно последнему сообщению, озвученному его пресс-секретарем, Назарбаев находится в Казахстане», - сказал представитель посольства.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что в международном аэропорту «Манас» в Кыргызстане приземлились два частных самолета, якобы принадлежащих семье Назарбаева. Один из них прибыл из Македонии, второй — из Объединенных Арабских Эмиратов. Спустя некоторое время оба борта покинули аэропорт кыргызской столицы.

В минувший четверг младшая дочь Назарбаева Алия Назарбаева разместила в социальных сетях Facebook и Instagram идентичное сообщение, в котором заявила, что тяжело переживает события в стране, и поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес ее отца. Как обратили внимание интернет-пользователи, Instagram определил, что владелец аккаунта находится в ОАЭ. После этого аккаунты перестали быть доступными.

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