экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Посольство Казахстана ответило на вопрос о пребывании Назарбаева в ОАЭ
Предыстория: Назарбаев 2-3 января навестил родное село под Алматы, а затем улетел в ОАЭ через Кыргызстан, - СМИ

CentralAsia (KZ) -  Посольство Казахстана в ОАЭ не подтвердило РИА Новости информацию о пребывании первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в этой стране, указав на сообщения его пресс-службы, согласно которым Назарбаев находится в Казахстане.

«Согласно последнему сообщению, озвученному его пресс-секретарем, Назарбаев находится в Казахстане», - сказал представитель посольства.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что в международном аэропорту «Манас» в Кыргызстане приземлились два частных самолета, якобы принадлежащих семье Назарбаева. Один из них прибыл из Македонии, второй — из Объединенных Арабских Эмиратов. Спустя некоторое время оба борта покинули аэропорт кыргызской столицы.

В минувший четверг младшая дочь Назарбаева Алия Назарбаева разместила в социальных сетях Facebook и Instagram идентичное сообщение, в котором заявила, что тяжело переживает события в стране, и поблагодарила казахстанцев за поддержку в адрес ее отца. Как обратили внимание интернет-пользователи, Instagram определил, что владелец аккаунта находится в ОАЭ. После этого аккаунты перестали быть доступными.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения

Новости по теме:

print
  • Посольство Казахстана ответило на вопрос о пребывании Назарбаева в ОАЭ
  • Число суточных заражений COVID-19 в России превысило 30 тыс.
  • Экс-банкир Мухтар Аблязов пообещал продолжить организацию протестов в Казахстане


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com