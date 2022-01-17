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В Узбекистан доставлено более 300 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистан 17 января доставлено 310 тыс. 50 доз вакцины Pfizer/BioNTech. Это вторая партия вакцины, доставленная в 2022 году, сообщили в Министерстве здравоохранения Узбекистана.

На сегодня количество вакцин от коронавируса в Узбекистане составляет 49 млн 846 тыс. 818 доз.

Из них:

- 2 млн 404 тыс. 480 доз вакцины AstraZeneca;

- 37 млн 789 тыс. 938 доз узбекско-китайской ZF-UZ-VAC2001;

- 1 341 790 доз «Спутник V»;

- 3 млн 500 тыс. 460 доз Moderna;

- 2 млн 626 тыс. 650 доз Pfizer/BioNTech;

- 1 976 000 доз Sinovac;

- 207 тыс. 500 доз вакцины «Спутник Лайт».

Из них около 40,6 млн доз было использовано в процедурах вакцинации, сообщает Министерство здравоохранения Узбекистана.

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