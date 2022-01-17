экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Два подростка 13 и 16 лет погибли в Ташкенте по время вождения

CentralAsia (UZ) -  Страшная автоавария в Ташкенте унесла жизни двух подростков, сообщает пресс-служба городского ГУВД.

Как сообщили в ведомстве, 16-летний молодой человек сел за руль автомобиля "Спарк", не имея при этом ни водительского удостоверения, ни доверенности.

В какой-то момент подросток слишком разогнался, потерял управление и въехал в железную ограду на обочине дороги.

В этот момент в машине также находился 13-летний пассажир. Оба скончались на месте от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или использования транспортных средств" Уголовного кодекса Узбекистана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Внучки Ислама Каримова встретились в Узбекистане спустя 8 лет (фото)
  • В Узбекистане жителям перестанут выплачивать деньги за ходьбу
  • Талибы договорились с Туркменистаном о возобновлении строительства газопровода в Индию c марта 2022 года


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com