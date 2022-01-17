Два подростка 13 и 16 лет погибли в Ташкенте по время вождения

- Узбекистан, происшествия
- 16:40, 17 января 2022
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CentralAsia (UZ) - Страшная автоавария в Ташкенте унесла жизни двух подростков, сообщает пресс-служба городского ГУВД.
Как сообщили в ведомстве, 16-летний молодой человек сел за руль автомобиля "Спарк", не имея при этом ни водительского удостоверения, ни доверенности.
В какой-то момент подросток слишком разогнался, потерял управление и въехал в железную ограду на обочине дороги.
В этот момент в машине также находился 13-летний пассажир. Оба скончались на месте от полученных травм.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или использования транспортных средств" Уголовного кодекса Узбекистана.
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