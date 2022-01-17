Два подростка 13 и 16 лет погибли в Ташкенте по время вождения

CentralAsia (UZ) - Страшная автоавария в Ташкенте унесла жизни двух подростков, сообщает пресс-служба городского ГУВД.

Как сообщили в ведомстве, 16-летний молодой человек сел за руль автомобиля "Спарк", не имея при этом ни водительского удостоверения, ни доверенности.

В какой-то момент подросток слишком разогнался, потерял управление и въехал в железную ограду на обочине дороги.

В этот момент в машине также находился 13-летний пассажир. Оба скончались на месте от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или использования транспортных средств" Уголовного кодекса Узбекистана.