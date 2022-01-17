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Доступ на рынок Узбекистана получили 144 производителя рыбы и мясной продукции из России

CentralAsia (UZ) -  Доступ на рынок Узбекистана получили 144 российских производителя рыбы и готовой мясной продукции. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Россельхознадзором проведена работа по значительному расширению перечня российских производителей животноводческой продукции для поставок на рынок Республики Узбекистан. Согласно достигнутым ранее договоренностям Государственный комитет ветеринарии и развития животноводства Узбекистана утвердил еще 144 российских производителя рыбы и готовой мясной продукции", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в российском ведомстве, в настоящее время 262 российских предприятия имеют право поставок животноводческой продукции на рынок Узбекистана.

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  • Доступ на рынок Узбекистана получили 144 производителя рыбы и мясной продукции из России


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