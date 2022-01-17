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Дождь, снег, ветер — прогноз погоды в Казахстане на 18-20 января

CentralAsia (KZ) -  Синоптики «Казгидромета» предоставили прогноз погоды в Казахстане на 18-20 января.

«Западный антициклон из районов Черного моря будет оказывать влияние на погоду Казахстана, принося с собой морозы и прекращение осадков на севере республики. Из районов Мурманска на запад Казахстана движется циклон, который принесет туда дождь, снег, порывистый ветер и гололедные явления», - говорится в сообщении.

Столбики термометров в северо-западных, северных регионах понизятся ночью до -10...-25°C, на западе – до -5...-15°C, на юге – до 0...-15°C.

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