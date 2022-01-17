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В Узбекистане в два раза снизили размеры компенсации, выплачиваемой за туристов организаторам чартерных рейсов

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистана в два раза снизили размеры компенсации, выплачиваемой за каждого туриста организаторам чартерных рейсов. Соответствующий указ подписан главой государства Шавкатом Мирзиеевым и опубликован в местной прессе.

Ранее, с 1 января 2020 года в Узбекистане был введен порядок компенсации части расходов для авиакомпаний и туроператоров, которые организовывают приезд туристов в Узбекистан. Размер выплат колеблется в зависимости от сезона. В теплый период года выплата составляла 20 долларов, а в холодный (с 20 ноября по 20 февраля) – 50 долларов за каждого иностранного путешественника.

Новый документ сократил эти суммы почти вдвое. С 1 января 2022 года по 1 января 2023 года компенсационные выплаты составят 10 долларов в теплое время года, а в период зимнего сезона (с 20 ноября по 20 февраля) – 25 долларов за каждого иностранного туриста при условии продолжительности его пребывания на территории республики не менее пяти ночей.

Деньги будут выплачиваться из госбюджета.

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