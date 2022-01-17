Кардиолог назвал опасные последствия повышенного давления

CentralAsia (CA) - Людям нельзя долго ходить с повышенным давлением, это грозит опасными последствиями для здоровья. Влияние давления на организм раскрыл врач-кардиолог высшей категории Сергей Иванов в эфире «Говорит Москва».

«Чем опасна гипертония? Это развитие сердечной недостаточности, это повреждение органов-мишеней — это мозг, поражение сосудов сердца и поражение почек», — рассказал эксперт. Он призвал граждан с повышенным давлением помнить, что чем дольше они ходят с подобными показателями, тем больше у них шансов на «сосудистую катастрофу» в названных органах.

Иванов рассказал, что из-за гипертонии повреждается внутренняя выстилка сосудов, что приводит к развитию атеросклероза, формированию бляшек. Он посоветовал гражданам отдавать предпочтение препаратам от давления, которые нужно принимать один раз в день.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева заявила, что пациенты с диабетом, гипертонией, атеросклерозом, курильщики, а также пожилые люди, ведущие малоподвижный образ жизни входят в группу риска при резких перепадах температур. По ее словам, такие граждане могут испытывать дискомфорт, головную боль и подъемы давления. Она призвала россиян внимательнее следить за своим здоровьем и принимать адекватное лечение.