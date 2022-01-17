В 2021 году в Туркменистане наблюдалась аномальная жара

CentralAsia (TM) - В 2021 году Туркменистан вошел в число мест на планете, где наблюдалась аномальная жара. Это следует из публикации NASA в Instagram.

На изображении NASA демонстрируется Земля, где выделены красным зоны аномальной жары. Среди этих зон — территория Туркменистана.

В NASA отмечают, что опираются в своих исследованиях на записи показателей погоды с 1880 года. За норму при этом принимается базовая температура в период с 1951 по 1980 годы. Если в 2021 году в какой-то точке планеты было теплее, это считается аномальным. Синим на глобусе выделены аномально холодные зоны, но их гораздо меньше, чем красных.

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«Метеожурнал» 6 января сообщил, что 2021 год в Туркменистан вошел в тройку стран самых жарких как минимум за последние 70 лет. Так, в Ашхабаде среднегодовая температура составила +18,9, что на 0,3 градуса выше рекорда 2019 года, а осадков выпало 66,1 мм — на 19,9 мм меньше, чем в рекордном 2006 году.

«Наступление холодного, зимнего сезона не означает завершение засухи, из-за сохраняющегося дефицита осадков и отсутствия накопления влаги в почве в период, когда это должно происходить», — подчеркивает издание.

Власти Туркменистана не признают наличия проблемы. Так, по итогам сбора урожая в 2021 году было объявлено о выполнении планов по объемам производства пшеницы и хлопка.

В октябре издание Bloomberg указало, что, по данным независимого спутникового мониторинга, Туркменистан занимает третье место в мире после США и России по объемам выбросов метана. Этот парниковый газ оказывает существенное влияние на глобальное потепление. Власти страны не отреагировали на критику, а в начале ноября вице-премьер Сердар Бердымухамедов на «климатическом» саммите ООН в Глазго пообещал «детально изучить с целью возможного участия» так называемое Глобальное метановое обязательство, предусматривающее сокращение к 2030 году эмиссии метана на 30% относительно уровня 2020-го. Десятки стран уже присоединились к проекту, а Туркменистан лишь «намерен его изучить».

7 января президент Гурбангулы Бердымухамедов приказал изыскать способы потушить газовый кратер Дарваза, известный как «Врата Ада». Этот кратер непрерывно горит с 1971 года. Выступление Бердымухамедова не вызвало энтузиазма у экспертов. Так, российский геолог Александр Соленый в эфире радио «Говорит Москва» заявил: «Потушить можно. Там нужно сделать направленный взрыв, и он потухнет. Это дорого стоит. Вся эта яма завалится, газ будет выходить, но гореть не будет. Как это сделать? Никому сейчас не надо, всем на это наплевать. Поэтому, я думаю, этого не получится. Единственное, что там президент хочет, у него где-то зачесалось. Это все разговоры».