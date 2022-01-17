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В Абу-Даби при взрыве цистерн с нефтью погибли три человека

CentralAsia (CA) -  В Абу-Даби взорвались три нефтяных цистерны, пострадали шесть человек и трое погибли. Об этом сообщает полиция города, передает государственное новостное агентство страны WAM.

Инцидент произошел в промышленном порту Муссафа, близ складов нефтяной компании ADNOC. Из-за взрыва начался небольшой пожар, сейчас его ликвидируют.

Погиб один гражданин Пакистана и два гражданина Индии. У пострадавших травмы легкой и средней степеней тяжести, уточнили в ведомстве.

Согласно предварительным данным, причиной происшествия стали небольшие летательные объекты, упавшие в двух районах, возможно, дроны, считают в полиции. Связанная с Ираном группа йеменских хуситов взяла на себя ответственность за нападение, передает Reuters.

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