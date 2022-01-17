экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шавкат Мирзиёев принял Сердара Бердымухамедова

CentralAsia (TM) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 января принял заместителя председателя Кабинета Министров Туркменистана Сердара Бердымухамедова, пребывающего в Ташкенте с рабочим визитом, сообщила пресс-служба главы государства.

Гость вручил Мирзиёеву письменное послание президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, в котором дается «высокая оценка туркменско-узбекским связям, динамично развивающимся по всем направлениям».

Стороны обсудили вопросы углубления взаимодействия и практическим шагам по увеличению объемов взаимной торговли, реализации новых совместных проектов кооперации в сфере промышленности, энергетики, водного и сельского хозяйства, а также эффективному использованию транзитного потенциала двух государств.

В понедельник Сердар Бердымухамедов провёл встречу с заместителем премьер-министра, министром инвестиций и внешней торговли Сардором Умурзаковым, с которым обсудил развитие промышленной кооперации. На встрече отмечалось, что за последние четыре года товарооборот между двумя странами увеличился в 5 раз, а в 2021 году вырос на 65%, составив порядка 880 млн долларов.

40-летний Сердар Бердымухамедов — единственный сын президента Туркменистана. В феврале 2021 года Гурбангулы Бердымухамедов назначил его вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты и членом Государственного совета безопасности. В июле он стал вице-премьером по вопросам финансов и экономики. Президент Туркменистана одновременно является премьер-министром.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Бывший президент Украины Порошенко вернулся в страну на фоне дела о госизмене
  • В Узбекистане в два раза снизили размеры компенсации, выплачиваемой за туристов организаторам чартерных рейсов
  • В Узбекистане жителям перестанут выплачивать деньги за ходьбу


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com