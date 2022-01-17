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Для въезжающих в ОАЭ из Узбекистана и Таджикистана пассажиров ввели новые требования

CentralAsia (TJ) -  Для Узбекистана введены новые требования для въезда в ОАЭ. Теперь необходимо сдавать ПЦР-тест по прилету в ОАЭ.

С 17 января вводятся новые требования для пассажиров, въезжающих в ОАЭ из Узбекистана и Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба Uzbekistan Airways.

Теперь пассажиры обязаны:

  • предъявить действующий сертификат об отрицательном тесте на COVID-19, который должен быть основан на молекулярной диагностике, предназначенной для качественного обнаружения нуклеиновой кислоты вирусной РНК SARS-COV-2 (PCR).
  • Он должен быть выдан не позднее 48 часов с момента взятия образца и от утвержденной службы здравоохранения, использующей систему QR-кода;
  • по прибытию в аэропорт Дубай/Шарджа обязательно сдать ПЦР-тест;
  • до получения результата тестирования пассажир обязан находится на самоизоляции.
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