Гражданин Узбекистана, причастный к беспорядкам в Казахстане, задержан при попытке перехода границы

CentralAsia (UZ) - Пограничники Казахстана задержали узбекистанца с пулевым ранением. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК.

Отмечается, что в режиме антитеррористической операции военнослужащие пограничной службы во взаимодействии с другими силовыми органами проводят рейдовые мероприятия, охраняют стратегические и другие административные объекты.

В ходе службы задерживаются лица, имеющие признаки участия в массовых беспорядках, грабежах и пытающиеся скрыться от правосудия, в том числе путем выезда за пределы Казахстана.

Так, в пункте пропуска «Жибек жолы» (Туркестанская область) при попытке выезда в Республику Узбекистан был задержан 29-летний узбекистанец.

В мобильном телефоне задержанного были видеоматериалами, снятые на месте беспорядков в Шымкенте. На его спине имеется пулевое ранение (предположительно, от резиновых пуль). Задержанный был передан сотрудникам Сарыагашского районного отдела полиции.