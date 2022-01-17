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В Ташкенте представили проект нового здания Государственного музея искусств Узбекистана

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте состоялась презентация инженерных и планировочных решений для нового здания Государственного музея искусств Узбекистана.

Фонд развития культуры и искусства реализует проект строительства нового здания Государственного музея искусств Узбекистана. Генеральным проектировщиком выступило архитектурное бюро Atelier Brückner GmbH («Ателье Брюкнер», Германия).

Специалисты Atelier Brückner GmbH в рамках презентации представили генеральный план объекта, инженерные и планировочные решения пространств различного назначения. Отмечалось, что проектирование музея ведётся с учётом всех новейших технологий.

Помимо этого, была представлена предварительная концепция Музея Шёлкового пути в Самарканде. Он будет расположен на университетском бульваре. Экспозиция музея будет демонстрировать историю и значимость Великого Шёлкового пути для Центральной Азии и всего мира.

Полная презентация проекта нового здания Государственного музея искусств будет проведена в апреле 2022 года. Строительство планируется завершить в 2023 году.

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