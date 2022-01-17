Назарбаев обсуждает с Токаевым перераспределение активов, - The Guardian

CentralAsia (KZ) - Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев жив и ведет «яростные переговоры» с действующим главой государства Касым-Жомартом Токаевым о перераспределении активов, рассказал британской газете The Guardian бывший западный чиновник со связями в Казахстане. По его данным, борьба за власть в стране продолжается.

«Переговоры [между Назарбаевым и Токаевым] продолжаются», — заявил изданию бывший советник первого президента Казахстана Ермухамет Ертысбаев.

Один из источников The Guardian утверждает, что первый президент Казахстана сейчас находится в Китае. Но, по словам Ертысбаева, Назарбаев все еще на родине. «Очевидно, что эпоха Назарбаева закончилась», — добавил он.

В Казахстане в начале января вспыхнули протесты из-за резкого подорожания автомобильного газа. Спустя несколько дней они переросли в беспорядки. В Алма-Ате участники беспорядков штурмовали и поджигали административные здания, затем они напали на районные управления полиции и Комитет нацбезопасности и захватили аэропорт. Также 5 января в Алма-Атинской области снесли памятник Назарбаеву.

В тот же день Токаев объявил о смещении Назарбаева с поста главы Совета безопасности — с должности, в которой он остался даже после ухода с поста главы государства в 2019 году. Представитель экс-президента сказал, что Назарбаев самостоятельно решил передать пост Токаеву.

Токаев 11 января заявил, что во времена Назарбаева в стране «появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка богатых людей даже по международным меркам». Он добавил, что для них пришло время «отдать должное» народу Казахстана и помогать ему, и предложил создать фонд «Народу Казахстана» для регулярных отчислений.

После подавления беспорядков зятья Назарбаева оставили должности в госкомпаниях: 15 января были уволены председатель правления АО «КазТрансОйл» Димаш Досанов и председатель правления АО «Национальная компания QazaqGaz» Кайрат Шарипбаев, 17 января пост покинул глава национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Тимур Кулибаев.

Также Токаев 17 января уволил первого заместителя главы Комитета нацбезопасности — генерал-лейтенанта Самата Абиша, который приходится Назарбаеву племянником.

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