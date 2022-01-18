Монголия и Япония в течение года будут отмечать 50-летие установления дипломатических отношений

CentralAsia (MNG) - 2022 год объявлен «Годом дружбы и обмена монгольской и японской молодежи».

На днях Президент Монголии У.Хурэлсух принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Монголии Кобаяси Хироюки по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Японией в 2022 году.

Президент Монголии выразил радость по поводу объявления 2022 года «Годом дружбы и обмена монгольской и японской молодежи» и подтвердил свою приверженность празднованию 50-летия установления дипломатических отношений.

Кобаяси Хироюки, Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Монголии, сообщил, что подготовка к празднованию годовщины установления дипломатических отношений в этом году ведется в течение всего года. По случаю юбилея стороны договорились о визитах на высшем уровне и активизации стратегического партнерства. Он призвал к проведению ряда мероприятий, особенно для детей и молодежи, которые повлияют на будущее двусторонних отношений.

Президент У.Хурэлсух отметил успешную реализацию и завершение Среднесрочной программы Монголо-японского стратегического партнерства (2017-2021 гг.) и подчеркнул важность согласования следующей Среднесрочной программы.

Стороны обсудили пути активизации торговли, инвестиций и делового сотрудничества. Посол Х. Кобаяши сказал, что национальное движение «Миллиард деревьев», инициированное Президентом Монголии, является важным шагом в борьбе с глобальным изменением климата, и выразил свое тесное сотрудничество в этом направлении.

Тогда 17 января Министерство иностранных дел Монголии и посольство Японии в Монголии сегодня объявили о начале запланированных мероприятий по случаю 50-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Японией. Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 24 февраля 1952 года.

Япония является важным третьим соседом Монголии и стратегическим партнером с общими ценностями. Отношения и сотрудничество между Монголией и Японией быстро развивались с 1990 года, и две страны успешно сотрудничают в двусторонних и региональных усилиях.

Правительство Монголии широко отмечает годовщину установления дипломатических отношений между Монголией и Японией. На заседании 8 сентября 2021 года Кабинет министров объявил 2022 год «Годом дружбы и обмена монгольскими и японскими детьми и молодежью», создав рабочую группу по празднованию юбилея.

В течение года будет отмечаться годовщина полувековых дипломатических отношений между Монголией и Японией, и будут организованы многочисленные политические, экономические и культурные мероприятия, направленные на укрепление дружбы народов и отношений между двумя странами. В частности, по случаю 50-летия состоятся визиты на высоком уровне, научные конференции, почетный прием. Кроме того, планируется реализовать программы обмена для детей и молодежи, провести фотовыставку, снять документальный фильм, выпустить книги и другие публикации о монголо-японских отношениях, выпустить почтовые марки, организовать бизнес-форум для партнерства между компаниями двух стран. страны и другие мероприятия по развитию двусторонних культурных связей.

Круглогодичные праздничные мероприятия сыграют важную роль в укреплении взаимопонимания и доверия между народами двух стран, дальнейшем расширении двусторонних отношений и сотрудничества.

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