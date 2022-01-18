Японский ресторан быстрого питания «Yoshinoya» официально открыл свой первый филиал в Монголии

CentralAsia (MNG) - Посол Кобаяси Хироюки приветствовал церемонию открытия первого филиала японского ресторана быстрого питания «Yoshinoya» в Монголии.

Монголия стала 13-й страной, открывшей филиал «Yoshinoya» за рубежом.

На церемонии открытия присутствовали Доте Йошиаки, операционный советник Yoshinoya Holding по Юго-Восточной Азии и Китаю, Батбаатар, генеральный директор UB Group, и Гэрэл, директор Rich Food Saplay LLC, которые представили планы развития ресторана «Yoshinoya» на будущее.

Также было выступление на «вадайко» или японских барабанах, которые являются представителями японской культуры.

«Yoshinoya (?野家, TYO: 9861) — японская многонациональная сеть ресторанов быстрого питания и вторая по величине сеть ресторанов gyūdon (миска с говядиной). Сеть была основана в Японии в 1899 году. Ее девиз: «Вкусно, дешево и быстро».

Кандзи 吉 (yoshi) в переводе с японского означает «удача», кандзи 野 (no) означает «поле», а кандзи 家 (ya) означает «дом».

Основатель компании Эйкити Мацуда (松田栄吉) был из бывшего города Ёсино (吉野町) в префектуре Осака, и преобладает мнение, что Ёсино является источником названия.

В Японии ресторан называется «ёсигю» (吉牛), что является аббревиатурой от «Ёсиноя но гюдон» (吉野家の牛丼, гюдон Ёсинои).

Yoshinoya впервые открылась в 1899 году на рыбном рынке Нихонбаси в Токио. Когда рынок был разрушен Великим землетрясением Канто, «Yoshinoya» переехала на новый рыбный рынок Цукидзи в Токио в 1926 году.

Сеть открыла свой первый круглосуточный магазин в 1952 году.

В начале 2000-х Yoshinoya вместе с другими сетями, такими как McDonald's, спровоцировала ценовую войну в Японии, представив обычное блюдо с говядиной по цене 280 иен, или около 3 долларов США.

«Yoshinoya» имеет сеть магазинов в Японии, США, Гонконге, Камбодже, Китае, Индонезии, Малайзии, Филиппинах, Сингапуре, Тайване и Таиланде. И теперь в Монголию.

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