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Посол Монголии в Австрии подписал соглашение об экспортном кредитовании

CentralAsia (MNG) -  Цэнгэг Мижиддорж, Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Австрийской Республике, Мэри-Энн Хейс, руководитель отдела структурной торговли и экспортного финансирования банка UniCredit Bank, а также г-н Георг Карнер, директор по структурированному торговому и экспортному финансированию, UniCredit Bank, 13 января подписали соглашение об экспортном кредите на «Модернизация медицинского оборудования в Национальном онкологическом центре»; Проект центра онкологической навигации и стереотаксической лучевой терапии» стоимостью 7 миллионов евро 13 января 2022 года в Вене.

Проект будет реализован в рамках Соглашения о финансовом сотрудничестве, подписанного между Правительством Монголии и Правительством Австрийской Республики.

Проект будет реализован австрийской компанией VAMED и позволит создать нейроонкологический центр навигационной хирургии и стереотаксического лечения в Национальном онкологическом центре для обеспечения комплексной современной диагностики и лечения пациентов с опухолями головного и спинного мозга и развитием рака головного мозга. услуги по уходу в Монголии на международный уровень.

источник: Посольство Монголии в Вене

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