Монголия намерена проводить единый вступительный экзамен не на бумаге, а на планшете

CentralAsia (MNG) - Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) в Монголии — это система государственной аттестации выпускников средних общих учебных заведений. ЕВЭ служит вступительным экзаменом в монгольские высшие учебные заведения. Среди основных целей его введения — стандартизация выпускных экзаменов в школах и борьба с коррупцией при поступлении в вузы.

Выпускники средней школы обычно сдают тест ЕВЭ на бумаге. Но в будущем Монголия намерена отказаться от ЕВЭ на бумаге.

В рамках электронного перехода в сфере образования Центр оценки образования совместно с Центром образовательных информационных технологий, Мэксим Консалтинг и Департаментом образования аймака Хубсугул 15 января провел пилотный тест на базе ПЛАНШЕТА (Tablet Pilot Test) с использованием сайта www.exam.edu.mn успешно прошла в городе Мөрөн.

В экзамене приняли участие 293 ученика 12 класса аймака, которые увидели результаты теста сразу после выполнения задания, и смогли увидеть результаты теста, например, когда экзаменатор выполнил задание и какие вопросы были пропущены.

Пилотный тест на планшета предназначен для изучения возможностей технологий и программного обеспечения для проведения национальных и школьных тестов и внешних оценок в операционных системах Windows, IOS и Android на основе электронных и интеллектуальных устройств.

В настоящее время единый государственный экзамен проводится по 14 общеобразовательным предметам (дисциплинам).

В Монголии обычно стартует ЕВЭ по монгольскому языку и старомонгольской письменности. В число обязательных дисциплин входят монгольский язык, старомонгольская письменность и математика (включает базовый и профильный уровни). Их сдача необходима для получения аттестата о полном среднем образовании. К дополнительным предметам, которые выбираются по желанию, относятся: биология, география, история, литература, обществознание, физика, химия, информатика и информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), а также иностранные языки (письменная и устная части) — английский, японский и китайский.

Отметим, в Монголии в 2006 году впервые был проведен ЕВЭ в соответствии с международным стандартом. До этого выпускники школ после сдачи государственных экзаменов общего образования сдавали вступительные экзамены по выбранной профессии. По результатом этих экзаменов выпускники поступали в вузы. Однако зачастую со стороны выпускников поступали жалобы на необъективность проведения данных экзаменов.

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