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Землетрясение магнитудой 6 зафиксировали недалеко от сомона Алтай в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Эпицентр подземных толчков располагался в 46 км к северо-востоку от центра сомона Алтай аймака Говь-Алтай. По данным Института астрономии и геофизики столицы, землетрясение произошло в 23:04 по улан-баторскому времени 17 января 2022 года.

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Данные о разрушениях и возможных жертвах не поступали. Согласно информации, предоставленной Агентством по управлению чрезвычайными ситуациями аймака, заместитель губернатора сомона и проживающие в этом районе скотоводы заявили, что землетрясение ощущали жители, и никакого ущерба не было нанесено.

Координаты землетрясения: широта- 44°58’12.0”, долгота - 95°14’24.0”.

Центр сомона — посёлок Баян-Овоо, расположенный в 200 километрах от административного центра аймака — города Алтай и в 1000 километрах от столицы страны — Улан-Батора. Инфраструктура сомона располагает школой, больницей, домом культуры.

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