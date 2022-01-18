Rio Tinto заявляет, что пандемия по-прежнему угрожает экспорту меди из Монголии

CentralAsia (MNG) - Rio Tinto PLC во вторник сообщила о снижении годового производства всех товаров, которые она производит, включая железную руду, медь и алюминий. Вот некоторые замечания из его оперативного отчета за четвертый квартал.

На товарных рынках:

«Динамика рынка была в целом положительной в течение 2021 года для большинства товаров, в результате чего ряд цен поднялся до циклических максимумов. Фискальная и денежная поддержка, а также успешные кампании по вакцинации стали ключевыми факторами сильного роста спроса, который в конечном итоге до предела растянул глобальные цепочки поставок и создал сложные условия для многих мировых производителей. Мы воодушевлены перспективами роста в наступающем году, но сохраняем бдительность в отношении потенциальных сбоев из-за новых вариантов Covid-19 и геополитической напряженности».

О медных операциях в Монголии:

«Производство меди на открытом карьере было на 9% выше, чем в 2020 году, за счет улучшения производительности, временного повышения содержания и увеличения подачи на мельницу из-за геотехнических проблем в первом полугодии, что частично компенсируется сокращением численности персонала из-за Covid-19. В четвертом квартале строгие ограничения на границе с Китаем сохранялись из-за роста случаев заболевания Covid-19 в Монголии. Мы продолжаем тесно сотрудничать с монгольскими и китайскими властями и нашими клиентами, чтобы управлять рисками сбоев в цепочке поставок. Трансграничные поставки концентрата в Китай возобновились с принятием некоторых мер для безопасной и эффективной транспортировки больших объемов, однако сохраняется неопределенность в отношении уровня случаев заболевания Covid-19 в Монголии. Объявленный форс-мажор по отгрузкам с 30 марта остается в силе».

источник: MarketWatch

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения