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За сутки в Монголии выявлено 2135 новых случаев COVID-19

CentralAsia (MNG) -  За минувшие сутки в Монголии выявлено 2 тыс. 135 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Минздрав Монголии. Общее количество заболевших возросло до 412 тыс. 677.

Из новых случаев 1 тыс. 344 человека — лица, имевшие контакты с заболевшими в Улан-Баторе, 791 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

Из общего числа пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в больницах, 2 тыс. 561 пациентов находятся в легком, 4 тыс. 824 — в среднем, 778 — в тяжелом и 47 — в крайне тяжелом состоянии.

В Монголии за сутки от коронавируса умерло 3 человека. Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии равно 2 тыс. 016.

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Коронавирус в Монголии
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