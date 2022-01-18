экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Минобразования Узбекистана опровергло информацию о продлении каникул до весны

CentralAsia (UZ) -  Министерство народного образования Узбекистана опровергло слухи о продлении зимних школьных каникул из-за распространения коронавируса.

Ранее в узбекском сегменте соцсетях появились сообщения о том, что школьникам продлили каникулы до 1 марта. В министерстве заверили, что это ложная информация и подчеркнули, что каникулы продлятся до 24 января, как это и было объявлено ранее.

Учеба в школах Узбекистана должна была начаться с 11 января. Однако Минобразования приняло решение о продлении каникул в частных школах до 24 января.

В сообщении министерства говорилось, что такое решение принято «в целях организации курсов повышения квалификации для руководителей школ и педагогов по новой Национальной учебной программе и предотвращения распространения гриппа».

Министерство здравоохранения Узбекистана 9 января сообщило о подтверждении в стране штамма коронавируса «омикрон».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Монгольские МСП запустили свою продукцию на рынок Японии
  • Для въезжающих в ОАЭ из Узбекистана и Таджикистана пассажиров ввели новые требования
  • Внучки Ислама Каримова встретились в Узбекистане спустя 8 лет (фото)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com