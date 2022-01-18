Минобразования Узбекистана опровергло информацию о продлении каникул до весны

CentralAsia (UZ) - Министерство народного образования Узбекистана опровергло слухи о продлении зимних школьных каникул из-за распространения коронавируса.

Ранее в узбекском сегменте соцсетях появились сообщения о том, что школьникам продлили каникулы до 1 марта. В министерстве заверили, что это ложная информация и подчеркнули, что каникулы продлятся до 24 января, как это и было объявлено ранее.

Учеба в школах Узбекистана должна была начаться с 11 января. Однако Минобразования приняло решение о продлении каникул в частных школах до 24 января.

В сообщении министерства говорилось, что такое решение принято «в целях организации курсов повышения квалификации для руководителей школ и педагогов по новой Национальной учебной программе и предотвращения распространения гриппа».

Министерство здравоохранения Узбекистана 9 января сообщило о подтверждении в стране штамма коронавируса «омикрон».