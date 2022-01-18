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Лидер итальянского движения противников вакцинации Луиджи Марилли скончался от COVID-19
Луиджи Марилли
Луиджи Марилли

CentralAsia (CA) -  Лидер итальянского движения противников вакцинации Луиджи Марилли скончался от COVID-19 на 64-м году жизни. Об этом сообщает итальянский телеканал TGcom24.

Телеканал уточнил, что мужчина отказался от лечения, предложенного ему в больнице.

Общественное движение «Освободим Италию», объединяющее противников вакцинации, также опубликовало сообщение о смерти Марилли, но не указало причину его смерти.

«Новость о смерти нашего любимого Луиджи Марилли — то, чего мы никогда не хотели бы получать. Боль скорби по Луиджи мучительна, потому что человечность и доброта души были для него сутью жизни», — говорится в группе движения в фейсбуке.

В декабре известный в Италии противник вакцинации Лоренцо Дамиано попал в больницу, заразившись коронавирусом, и пересмотрел свои взгляды на вакцинацию и антикоронавирусные ограничения. Он заявил, что намерен вакцинироваться от COVID-19, и призвал всех это сделать.

В США в декабре умер от COVID-19 противник вакцинации от коронавируса, глава американской телесети Daystar Television Network Маркус Лэмб. На своей площадке мужчина регулярно выступал против коронавирусных ограничений, а большую часть эфирного времени получали противники вакцинации.

В сентябре от коронавируса скончался один из самых известных в Израиле противников вакцинации — Хай Шаулян. В видео, опубликованном перед смертью, мужчина рассказал, что он подключен к ИВЛ, сильно кашляет и чувствует удушье. «Он был тверд в своей вере в то, что в демократической стране есть возможность каждому выбирать свой путь. И это путь, который он выбрал», — заявила сестра активиста.

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