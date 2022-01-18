Афганские женщины в отчаянии из-за отсутствия доступа к образованию

CentralAsia (CA) - Ряд студенток в восточной провинции Нангархар в Афганистане выразили растущее отчаяние по поводу отсутствия доступа к государственным университетам, отсутствия возможностей трудоустройства для женщин и девочек и неопределенного будущего для афганских девушек и женщин в стране в целом, сообщает TOLOnews.

Учитель в провинции Нангархар Ахмад Хан сказал, что три его дочери были студентками факультета сельского хозяйства, инженерии и литературы Нангархарского университета, но в течение нескольких месяцев двери государственных университетов были для них закрыты.

20-летняя Керишма, проживающая в районе Шива в Нангархаре, рассказала агентству TOLO, что она и ее младшая сестра (Зала) сдали вступительные экзамены на инженерный и литературный факультеты Нангархарского университета в прошлом году, но еще не сдали экзамены и не могут присоединиться к занятиям.

«Я преуспела в инженерном отделе. Год закончился, а я не могла поступить в университет, очень переживаю, когда смотрю на свои пустые тетради, что ничего не написала», — рассказала студентка Керишма.

«Поскольку университеты были закрыты, наши мечты и стремления уменьшились. Все девочки, как и я, переживают за наше будущее, надеюсь, учебные заведения откроются для девочек», — сказала Зала, сестра Керишмы.

Зиба, которая учится на втором курсе сельскохозяйственного факультета Нангархарского университета и является старшей сестрой Керишмы и Залы, сказала, что во время учебы она столкнулась со многими проблемами, но из-за вспышки болезни COVID-19 и крах предыдущего правительства, университеты дважды закрывались для студентов.

«Должны быть открыты государственные и частные университеты. Это очень важно для женщин, потому что ряд женщин не имеют кормильцев, они учились, получили высшее образование и работают, чтобы содержать свои семьи», — сказала она. Зиба призвала Исламский Эмират позволить женщинам продолжить свое образование.

Отец девочек Ахмад Хан, сказал, что, несмотря на экономические трудности, он пытается помочь своим дочерям продолжить образование. Он призвал Исламский Эмират предоставить образовательные возможности девочкам и женщинам в стране.

«Образование является основой прогресса общества и страны. Когда останавливается процесс образования, останавливается и развитие общества», — сказал Ахмад Хан.

Согласно имеющейся статистике, в Нангархарском университете обучалось более 15 тыс. студентов, и почти 3 тыс. из них девушки.

Это произошло после того, как исполняющий обязанности министра высшего образования заявил на пресс-конференции в Кабуле два дня назад, что государственные университеты скоро будут вновь открыты для всех студентов, включая женщин.

Тем временем талибы объявили о возобновлении найма государственных служащих, но заявили, что женщины исключены из этих наймов.

Комиссия по административной реформе Исламского Эмирата Афганистан объявила, что они работают над новой политикой по возобновлению процесса найма государственных служащих, сообщает The Khaama Press.

Выступая перед журналистами в Кабуле 10 января, представители Комиссии заявили, что возобновят работу сети административных реформ и будут набирать государственных служащих на основе открытого конкурса.

«Обеспечить дальнейшие льготы в госуправлении и работать над дальнейшими реформами в администрациях», - сказал глава комиссии Кираматулла Ахундзаде.

Что касается женщин, официальные лица заявили, что решение о женщинах-государственных служащих еще не принято и что для этого потребуется время, сообщает The Khaama Press.

Между тем «Талибан» опроверг слухи о том, что комиссия будет отдавать приоритет филиалам талибов.

Возвращение талибов к власти в Афганистане стало кошмаром для афганских женщин. Они наложили на женщин множество репрессивных правил, включая запрет на образование, работу и длительные поездки.

После захвата Афганистана талибами случаи угроз женщинам становятся «новой нормой».