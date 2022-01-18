Дарига Назарбаева в отпуске до конца января, - помощник

CentralAsia (KZ) - Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске. Об этом сообщила помощник депутата Жанна Ермекова.

«Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания в связи с реабилитацией после перенесенной коронавирусной инфекции», – сообщила Ермекова.

12 января СМИ писали, что депутат Мажилиса заболела коронавирусной инфекцией и находится дома.

Дарига Назарбаева является старшей дочерью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

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