Дарига Назарбаева в отпуске до конца января, - помощник

CentralAsia (KZ) - Депутат Мажилиса Парламента Казахстана Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске. Об этом сообщила помощник депутата Жанна Ермекова.
«Дарига Назарбаева до конца января будет находиться в отпуске без содержания в связи с реабилитацией после перенесенной коронавирусной инфекции», – сообщила Ермекова.
12 января СМИ писали, что депутат Мажилиса заболела коронавирусной инфекцией и находится дома.
Дарига Назарбаева является старшей дочерью первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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