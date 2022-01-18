Сердар Бердымухамедов вручил Шавкату Мирзиёеву письмо от своего отца

CentralAsia (TM) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял 17 января заместителя председателя правительства Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Гость вручил ему письменное послание президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. В письме дана «высокая оценка туркменско-узбекским связям, динамично развивающимся по всем направлениям», сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

На встрече отмечались близость и сходство позиций двух стран по вопросам международной политики и региональных отношений. Особое внимание собеседники уделили ходу реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне. В частности, обсудили практические шаги по увеличению объемов взаимной торговли, реализации новых совместных проектов в сферах промышленности, энергетики, водного и сельского хозяйства, эффективному использованию транзитного потенциала двух государств и другим.

Ранее в тот же день Сердар Бердымухамедов, который в своем правительстве курирует вопросы финансов и экономики, встретился с вице-премьером – министром инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардором Умурзаковым. Во встрече приняли участие руководители ключевых министерств, ведомств, отраслевых объединений и торгово-промышленных палат двух стран.

Стороны отметили значительный прогресс в развитии двусторонней торговли. За последние четыре года товарооборот между двумя странами увеличился в пять раз, а в 2021 году вырос на 65%, составив около $880 млн. Они заявили о готовности активизировать сотрудничество, чтобы в ближайшей перспективе довести объем взаимной торговли до $1 млрд.

Делегации обсудили меры по подготовке к проведению в текущем году первого форума регионов Узбекистана и Туркменистана. На нем у администраций и деловых кругов двух стран будет возможность наладить друг с другом прямые связи.

По итогам встречи был подписан ряд инвестиционных и экспортных соглашений между субъектами бизнеса двух стран в сферах сельского хозяйства, электротехники, химической промышленности и производства строительных материалов.

Сердар Бердымухамедов — единственный сын президента Туркменистана, ему 40 лет. В феврале 2021 года отец назначил его вице-премьером, председателем Высшей контрольной палаты республики и членом Государственного совета безопасности. Так как президент в Туркменистане одновременно является и премьер-министром, Бердымухамедов-младший фактически стал заместителем своего отца. Минувшим летом он был назначен вице-премьером по вопросам финансов и экономики.