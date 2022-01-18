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Обсужден статус Германо-монгольского института ресурсов и технологий

CentralAsia (MNG) -  Министр образования и науки Л.Энх-Амгалан провел встречу с заместителем главы миссии Посольства Федеративной Республики Германия в Монголии Региной Рутенберг.

На встрече стороны обсудили сотрудничество Монголии и Германии в сфере образования, статус Германо-монгольского института ресурсов и технологий (ГМИТ), запуск магистерских программ.

ГМИТ является государственным учебным заведением, которое было создано как колледж в 2013 году и стало университетом в 2015 году, и в настоящее время в нем обучается более 290 студентов.

Г-жа Регина Рутенберг сказала, что стремится сделать университет ведущим региональным технологическим университетом, и попросила министра сделать акцент на создании благоприятной правовой среды.

Министр Л.Энх-Амгалан подарил заместителю Главы Миссии книгу о совместной монголо-германской археологической экспедиции, ее результатах и достижениях, изданную в честь 800-летия города Харахорум и 20-летия экспедиции.

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