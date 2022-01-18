В Алматы задержали более 2,7 тыс. участников массовых беспорядков

CentralAsia (KZ) - В Алматы, Казахстан число задержанных, считающихся участниками мародерств, «незаконных акций» и других преступлений превысило 2,7 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба комендатуры города.

«Всего с начала антитеррористической операции задержано 2 тыс. 748 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Всего изъято 131 единица огнестрельного оружия и 4 тыс. 179 боеприпасов», — уточнили в ведомстве.

По данным Генпрокуратуры Казахстана на 13 января, было возбуждено 494 уголовных дел, из которых 44 дела заведены по актам терроризма, 34 — по массовым беспорядкам и 15 — по убийствам. Почти 5 тыс. человек привлекли к административной ответственности за нарушения режима ЧП.

За время беспорядков в Алматы погибли 160 человек, в том числе 11 сотрудников правоохранительных органов. По данным властей, мародеры разграбили более 1,6 тыс. объектов торговли, повредили и уничтожили более 356 автомобилей, в том числе служебный транспорт полиции. Кроме того, во время беспорядков было похищено более 1,3 тыс. единиц оружия.

Протесты в Казахстане начались в начале года после двукратного подорожания сжиженного газа. Через несколько дней стихийные митинги вылились в столкновения с сотрудниками силовых структур, захват административных зданий и мародерство. По данным властей, всего в стране погибли 225 человек, заведено 546 уголовных дел.

Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева ввел в стране чрезвычайное положение, объявил о начале антитеррористической операции, а также обратился за помощью к странам ОДКБ.

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