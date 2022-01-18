В Казахстане за сутки выявлено 9 698 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 тыс. 698 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Нур-Султан — 3702;

- Карагандинская область — 1371;

- город Алматы — 1198;

- Атырауская область — 538;

- Акмолинская область — 378;

- Павлодарская область — 375;

- Алматинская область — 320;

- город Шымкент — 310;

- Актюбинская область — 285;

- Жамбылская область — 259;

- Мангистауская область — 216;

- Восточно-Казахстанская область — 169;

- Западно-Казахстанская область — 151;

- Кызылординская область — 143;

- Северо-Казахстанская область — 129;

- Туркестанская область — 121;

- Костанайская область — 33.

На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 71 тыс. 130 случаев коронавируса.

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