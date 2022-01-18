В Казахстане за сутки выявлено 9 698 случаев COVID-19

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 9 тыс. 698 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Нур-Султан — 3702;
- Карагандинская область — 1371;
- город Алматы — 1198;
- Атырауская область — 538;
- Акмолинская область — 378;
- Павлодарская область — 375;
- Алматинская область — 320;
- город Шымкент — 310;
- Актюбинская область — 285;
- Жамбылская область — 259;
- Мангистауская область — 216;
- Восточно-Казахстанская область — 169;
- Западно-Казахстанская область — 151;
- Кызылординская область — 143;
- Северо-Казахстанская область — 129;
- Туркестанская область — 121;
- Костанайская область — 33.
На сегодняшний день в стране всего выявлено 1 млн 71 тыс. 130 случаев коронавируса.