Тайвань и Монголия возглавляют список в Nikkei в индексе восстановления от COVID-19

CentralAsia (MNG) - Японская газета Nikkei недавно опубликовала декабрьский Индекс восстановления от COVID-19, в котором Тайвань занимает первое место в Азии и третье место в мире два месяца подряд. Монголия также занимает десятое место из более чем 120 стран мира, и эти две страны получили международное признание за свои достижения в предотвращении пандемии.

Индекс оценивает эффективность показателей по всему миру, таких как борьба с пандемией, вакцинация и ограничения на передвижение населения, и обновляется в конце каждого месяца.

Страны или регионы, которые возглавляют список, имеют меньше подтвержденных случаев нового штамма коронавируса, более широко распространены вакцинации, относительно мало ограничений на социальные взаимодействия и они ближе к переходу к нормальной жизни.

По состоянию на 31 декабря общий балл Тайваня по индексу составил 75,5 балла, что на 6,5 балла больше по сравнению с 69 баллами на конец ноября, и он занимает третье место в мире после Бахрейна и Чили.

Что касается Монголии, страна заняла 10-е место в мире с 69,5 балла.

«Индекс восстановления от COVID-19» (Источник изображения: новостной сайт Nikkei)

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения