Президент Узбекистана раскритиковал низкое качество обучения иностранным языкам в школах

CentralAsia (UZ) - Глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев раскритиковал низкое качество обучения иностранным языкам в школах. Об этом говорилось в ходе видеоселекторного совещания по вопросам повышения качества образования и воспитания в школах и совершенствования деятельности специализированных школ.

– В развитых странах языки не преподаются в университетах. Потому, что студенты с детства обучились двум языкам. Мы преподаем иностранные языки с первого по одиннадцатый класс. Но какой процент закончивших школу детей могут разговаривать на этих языках?! Ведь столько государственных средств выделяется на это! Где результативность? –поставил вопрос президент.

В ходе заседания были затронуты вопросы повышения качества образования, глубокого преподавания предметов и иностранных языков в остальных школах системы Министерства народного образования.

– Пока мы не “поднимем на ноги” систему образования, реформы не будут успешными. Одно министерство или агентство не сможет справиться с этой задачей. За это дело должны крепко взяться весь наш народ и общество. Наша судьба зависит от школ, от образования и знаний, – отметил Шавкат Мирзиёев.

Перед ответственными лицами поставлена задача подготовить проект постановления по исполнению определенных на совещании задач.