В Узбекистане начато производство беспилотников (видео)

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане на основе современных технологий начали производить беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета по оборонной промышленности РУз.

При комитете создан Научно-производственный центр беспилотных авиационных комплексов. Центром налажено производство беспилотных летательных аппаратов «Лочин», полностью отвечающих международным техническим требованиям и стандартам.

Данный проект, предназначенный для двух разных целей, впервые в Центральной Азии освоен и запущен в Узбекистане.

Центр оснащен таким технологическим оборудованием, как сборочные агрегаты, технологическое и специальное оборудование, инспекционные (испытательные лабораторные) установки, необходимые для производства, сборки, ремонта и обслуживания беспилотных авиационных комплексов.

Беспилотный летательный аппарат «Лочин» типа самолета и квадрокоптера предназначен для нескольких целей: выполнения задач разведки, нанесения ударов, наблюдения в режиме реального времени, получения информации, управления процессом артиллерийского огня, а также для картографирования, топогеодезии, дефолиации посевов, мониторинга заповедников, дорог, социальной инфраструктуры и других важных объектов в сельском, нефтегазовом, лесном, железнодорожном, геологическом секторах.