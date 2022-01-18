Протесты в Казахстане: Генпрокуратура обновила данные о количестве арестованных

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CentralAsia (KZ) - Старший помощник генерального прокурора Азамат Саргазин озвучил обновленные данные о количестве арестованных лиц в результате беспорядков в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что по поручению президента Касым-Жомарта Токаева Генеральная прокуратура будет устанавливать степень вины и в случае отсутствия отягчающих обстоятельств смягчать наказание лицам, задержанным в эти дни за различные правонарушения.

«По тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе 44 – по актам терроризма, 15 - по убийствам, 6 дел - по фактам пропаганды и призывов к захвату власти. Задержано в качестве подозреваемых 780 человек, из них по 695 судом санкционирован арест. Хотел бы еще раз акцентировать внимание, что эти дела относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. По всем прокуроры обеспечивают соблюдение прав граждан, всем фигурантам уголовного дела, в том числе всем задержанным, предоставляется своевременная юридическая помощь», - сообщил Саргазин на онлайн-брифинге в СЦК.

По его словам, всего судами рассмотрено 8 тыс. 354 административных дела, связанных с прошедшими событиями. Суды и прокуроры учитывают смягчающие обстоятельства и раскаяние виновных лиц.

«3 тыс. 337 правонарушителей были лишь предупреждены, без применения к ним взысканий в виде ареста или штрафа, по 1 тыс. 653 делам судом применен штраф, сейчас 1 тыс. 2 человека пребывают под арестом. В целях смягчения назначенных судом наказаний прокурорами в апелляционные инстанции внесено 1 тыс. 758 ходатайств. На настоящий момент по ходатайствам прокуроров из-под ареста уже освобождено 676 граждан», - сообщил Саргазин.

По его словам, у 344 человек штраф заменен на предупреждение. Также 738 ходатайств прокуроров, нацеленных на смягчение наказаний и замену штрафов на предупреждение, находятся на стадии рассмотрения. Кроме того, как отметил помощник генпрокурора, еще 358 административных дел прекращены без направления материалов в суд.

Ранее в Генпрокуратуре сообщали о 494 уголовных делах по тяжким и особо тяжким преступлениям.

2 января жители Мангистауской области вышли на митинг из-за повышения цены на сжиженный нефтяной газ. 3 января митинги начались сразу в нескольких регионах. К акциям протеста присоединились вахтовые работники нефтедобывающих предприятий. 4 января сразу в нескольких городах страны вспыхнули массовые беспорядки, начались погромы.

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