За время пандемии 10 богатейших людей мира стали вдвое богаче, а 99% населения — беднее

CentralAsia (CA) - С марта 2020 года 10 богатейших людей мира удвоили совокупное состояние с $700 млрд до $1,5 трлн. При этом если эти бизнесмены «завтра потеряют 99,999% своего состояния, они все равно будут богаче 99% всех людей на этой планете», говорится в докладе международной организации Oxfam.

В список десяти богатейших людей мира, по версии Forbes, входят:

1. Илон Маск (США) — $268,1 млрд,

2. Джефф Безос (США) — $188 млрд,

3. Бернард Арно и семья (Франция) — $187,5 млрд,

4. Билл Гейтс (США) — $134,5 млрд,

5. Ларри Эллисон (США) — $120,1 млрд,

6. Ларри Пейдж (США) — $119,4 млрд,

7. Марк Цукерберг (США) — $117,5 млрд,

8. Уоррен Баффетт (США) — $116,9 млрд,

9. Сергей Брин (США) — $115,1 млрд,

10. Стив Балмер (США) — $98,5 млрд.

Ежедневно в течение пандемии состояние 10 богатейших людей планеты росло на $1,3 млрд, сообщается в докладе «Неравенство убивает» от Oxfam. Единовременный налог на этот прирост в 99% позволил бы оплатить вакцинацию всех жителей планеты от коронавируса, а также важные социальные и климатические программы в 80 странах.

Согласно докладу, из-за неравенства каждый день умирает не менее 21 тыс. человек. У этих людей нет доступа к здравоохранению, они подвергаются гендерному насилию и страдают от голода. По прогнозам Oxfam, к 2030 году 3,3 млрд человек будут жить менее чем на $5,5 в день.