Внучка Ислама Каримова рассказала, что их мамы запрещали общаться двоюродным сестрам (видео) 

CentralAsia (UZ) - Накануне, 17 января, внучка первого президента Узбекистана, дочь Лолы Каримовой-Тилляевой, Марьям Тилляева, разместила в Instagram видеоролик, в котором рассказала причину прекращения общения со своей двоюродной сестрой Иман Каримовой - дочерью Гульнары Каримовой. Несколько дней назад девушки встретились спустя восемь лет разлуки.

Как выяснилось, в расставании сестер свою роль сыграли их мамы.

«Моей сестре 23 года, она старше меня на шесть месяцев. Мы с ней выросли почти в одни и тех же обстоятельствах. Она жила в Швейцарии, мы приезжали к дедушке и проводили там время. Она была для меня хорошим другом до поры до времени, пока наши мамы не перестали общаться. И тогда мы также прекратили общение, нам его просто запретили. Мне было настолько обидно, потому что у меня есть двоюродная сестра, которая живет, но я о ней ничего не знаю. И спустя столько много лет начать общение — для меня это было настолько круто», — поделилась Марьям Тилляеа.

Как сообщалось ранее, Марьям и Иман вместе посетили могилу своего деда - Ислама Каримова - в Самарканде и поделились фотографиями в соцсетях.