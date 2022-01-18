Эффективность «Спутника V» против «омикрона» составляет 75%, - ученый

CentralAsia (CA) - Эффективность вакцины «Спутник V» против нового штамма коронавируса «омикрон» составляет 75%, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на XVI Международном конгрессе по репродуктивной медицине, передает ТАСС.

Ученый отметил, что при ревакцинации «Спутником Лайт» через 6 месяцев защита против «омикрона» составляет 100%, а если люди не ревакцинировались, но были привиты «Спутником V» 6-12 месяцев назад, защита порядка 56-57%.

«Снижение (эффективности) «Спутника V» по отношению к штамму «омикрон» составляет восьмикратное значение, что вполне еще достаточно (для защиты), а снижение других вакцин составляет по крайней мере 21 раз, разница налицо. Поэтому можно сказать, что на сегодняшний день мы располагаем высокоэффективной вакциной, которая при правильном использовании в виде бустирующего компонента можно полностью решать все задачи по защите нашего населения», - заключил ученый. Он добавил, что «Спутник Лайт» в настоящее время можно применять для поддерживающей прививки как после «Спутника V», так и после других вакцин.

В России к сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 млн 520 тыс. 849 россиян. Уровень коллективного иммунитета составляет 63,7%.