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МИД Узбекистана опроверг принадлежность к гражданству РУз мужчины, причастного к беспорядкам в Казахстане
Предыстория: Гражданин Узбекистана, причастный к беспорядкам в Казахстане, задержан при попытке перехода границы

CentralAsia (UZ) -  Официальный представитель МИД опроверг принадлежность к гражданству Узбекистана мужчины, задержанного по подозрению в участии в беспорядках в Казахстане на КПП «Жибек жолы» при попытке выезда в Узбекистан.

На днях в ряде средств массовой информации распространились сведения о задержании 17 января 2022 года в пункте пропуска «Жибек жолы» в Туркестанской области (Республика Казахстан) гражданина Республики Узбекистан, подозреваемого в участии в беспорядках в Казахстане.

«Согласно полученным Генеральным консульством Республики Узбекистан в городе Алматы от пресс-службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан данным, задержанное лицо не является гражданином Республики Узбекистан», - отмечается в сообщении МИД Узбекистана.

Информация о задержании мужчины пулевым ранением на границе была размещена на веб-сайте Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

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  • Гражданин Узбекистана, причастный к беспорядкам в Казахстане, задержан при попытке перехода границы
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