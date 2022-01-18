МИД Узбекистана опроверг принадлежность к гражданству РУз мужчины, причастного к беспорядкам в Казахстане

- Узбекистан, общество
- 15:34, 18 января 2022
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|Предыстория: Гражданин Узбекистана, причастный к беспорядкам в Казахстане, задержан при попытке перехода границы
CentralAsia (UZ) - Официальный представитель МИД опроверг принадлежность к гражданству Узбекистана мужчины, задержанного по подозрению в участии в беспорядках в Казахстане на КПП «Жибек жолы» при попытке выезда в Узбекистан.
На днях в ряде средств массовой информации распространились сведения о задержании 17 января 2022 года в пункте пропуска «Жибек жолы» в Туркестанской области (Республика Казахстан) гражданина Республики Узбекистан, подозреваемого в участии в беспорядках в Казахстане.
«Согласно полученным Генеральным консульством Республики Узбекистан в городе Алматы от пресс-службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан данным, задержанное лицо не является гражданином Республики Узбекистан», - отмечается в сообщении МИД Узбекистана.
Информация о задержании мужчины пулевым ранением на границе была размещена на веб-сайте Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.