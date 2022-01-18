МИД Узбекистана опроверг принадлежность к гражданству РУз мужчины, причастного к беспорядкам в Казахстане

CentralAsia (UZ) - Официальный представитель МИД опроверг принадлежность к гражданству Узбекистана мужчины, задержанного по подозрению в участии в беспорядках в Казахстане на КПП «Жибек жолы» при попытке выезда в Узбекистан.

На днях в ряде средств массовой информации распространились сведения о задержании 17 января 2022 года в пункте пропуска «Жибек жолы» в Туркестанской области (Республика Казахстан) гражданина Республики Узбекистан, подозреваемого в участии в беспорядках в Казахстане.

«Согласно полученным Генеральным консульством Республики Узбекистан в городе Алматы от пресс-службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан данным, задержанное лицо не является гражданином Республики Узбекистан», - отмечается в сообщении МИД Узбекистана.

Информация о задержании мужчины пулевым ранением на границе была размещена на веб-сайте Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.