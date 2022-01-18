В Таджикистан поступил 1 млн доз вакцины Moderna

CentralAsia (TJ) - В Таджикистан 17 января в рамках программы COVAX доставлена партия вакцины от коронавируса Moderna объемом 1 млн доз, сообщает представительство UNICEF в республике на своей странице Facebook.

Отмечается, что это первая партия вакцины против COVID-19, поступившая в Таджикистан в текущем году.

«Мы благодарим наших партнеров за постоянные усилия по обеспечению граждан Таджикистана равноправным доступом к вакцинам против коронавируса», - говорится в сообщении представительства.

Отмечается, что в настоящее время население республики вакцинируется тремя видами вакцин: британской AstraZeneca, китайской CoronaVac и американской Moderna.

В Таджикистан, в рамках в рамках глобального механизма COVAX, и в виде гуманитарной помощи в целом поступило более 8 млн. доз вакцины против коронавируса.

По официальным данным, всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 17 тыс. 095 случаев заражения, 16 тыс. 966 человек выздоровели, 124 скончались.

За последние несколько месяцев в стране коронавирус не регистрировался.

Между тем, агентство «Азия Плюс» сообщает, что таджикистанцы повально стали болеть: Минздрав утверждает - гриппом, и продолжает отрицать наличие коронавируса в стране.

У лабораторий вновь выстроились большие очереди, а врачи на анонимной основе подтверждают, что коронавирус в стране есть. Фотографиями положительных тестов на COVID стали делиться и пользователи соцсетей.

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