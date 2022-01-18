В России за сутки выявили свыше 31 тыс. случаев COVID-19

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России зарегистрировано 31 тыс. 252 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 5037 (16,1%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 10 млн 865 тыс. 512 случаев (+0,29%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 247,2 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 324 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 980 тыс. 253 человека.