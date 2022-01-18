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За сутки в России от коронавируса скончались 668 человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались 668 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 69 и Санкт-Петербурге — 64.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 322 тыс. 678 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 10,8 млн, из них выздоровели — 9,9 млн, под медицинским наблюдением остается 980 тыс. 253 пациента.

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