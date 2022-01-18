Золотовалютные резервы Узбекистана за год увеличились на 0,7%

CentralAsia (UZ) - За 2021 год валовые золотовалютные резервы Узбекистана увеличились на 0,7% ($235,2 млн) и достиг $35,14 млрд, следует из данных Центрального банка республики.

По данным ЦБ Узбекистана, на результате сказалось снижение стоимости золота. Если в начале 2021 года цена была $1891,10 за тройскую унцию, то в конце декабря стоимость упала до $1799,25.

Объем золота в резервах повысился за год с 10,7 до 11,6 млн тройских унций (+0,9 млн), но из-за падения цены в долларовом выражении рост был не столь существенным (+$733 млн). Влияние снижения стоимости составило $1,07 млрд. Также на рост резервов повлияло уменьшение запасов иностранной валюты на $1,23 млрд - с $14,3 до $13,1 млрд.

В декабре 2021 года сообщалось, что стоимость золотовалютных резервов Узбекистана снизилась на 1,2 млрд долларов, однако, активы в валюте увеличились на 800 млн долларов.